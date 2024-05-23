هل يكون بديلا للأطباء.. إجراء أول عملية زرع رأس بالذكاء الاصطناعي

الاستعانة بالتكنولوجيا في بعض مجالات الحياة يعد أمرا طبيعيا، خاصة بعد التقدم الذي يشهده هذا العصر، وأصبح للذكاء الاصطناعي أهمية كبرى لدى عدد كبير من الأشخاص، ويبدو أن الاعتماد عليه سيزداد في العديد من المهن.

وكشف موقع «daily mail» إعلان إحدى الشركات الطبية، استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي في إجراء عملية زراعة الرأس.

المجال الطبي والذكاء الاصطناعي

مفاجأة مدوية أعلنت عنها شركة الأعصاب والهندسة الطبية الحيوية «Brain bridge»، حيث تعمل على إعداد جراح آلي، يستطيع إجراء عملية معقدة للغاية، وهي عملية زراعة الرأس، ونشرت الشركة مقطع فيديو لشرح الفكرة، وظهر خلال هذا المقطع جراحين آلين، يقومان بإجراء عمليات جراحية متزامنة، بإخراج رأس من جسم مريض، وزرعها في جسم آخر.

ماذا تهدف العملية

تزعم الشركة أن هذه العملية، تستهدف المرضى الذين يعانون من حالات لا يوجد أمل في شفائها، مثل سرطان في المرحلة الرابعة والشلل والأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، ويتم اختار شخص ميت إكلينكياً وتنقل رأسه لمريض آخر، يعاني من الأمراض المذكورة، كما تزعم الشركة النتهاء من هذا الأمر خلال 8 سنوات.

الروبوت والأطباء

هل يصبح الروبوت والذكاء الاصطناعي بديلًا للأطباء؟

الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًا، ربما تؤدي لطرح هذا السؤال في أذهان البعض، وتواصل «الوطن» مع محمد القايد خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي أكد على احتمالية إجراء الروبوت عمليات جراحية، كما أنه ربما يكون أدق من الطبيب، ولكن ليس في العمليات الجراحية المعقدة، «لازم يكون عارف هيعمل ايه، وعلى حسب العملية كمان، ميقدرش يعمل حاجة في الأعصاب مثلاً أو الأمعاء».