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هشام ماجد: هدفي تحسين مزاج الجمهور.. وسمير غانم قدوتي

كتب:

أحمد شعراني
11:08 م | الخميس 23 مايو 2024
هشام ماجد

هشام ماجد

قال الفنان هشام ماجد إنّ كل خطوة في مسيرته المهنية يعمل عليها بجد ويعتبرها مهمة جدًا، لأنه يعلم أن الأعمال التي يقدمها ستظل متواجدة في وجدان الجمهور للأبد، وتؤثر فيه سواء سلبًا أو بالإيجاب.

التأثير في الجمهور 

وأضاف «ماجد» خلال استضافته ببرنامج «أسرار النجوم» اليوم الخميس مع الإعلامية إنجي علي، عبر «نجوم إف إم»، أنه لهذه الأسباب يحاول أن يخرج العمل دائمًا بشكل جيد، مضيفًا أن من أحلامه أن يصبح شخصًا مؤثرًا بالإيجاب في الناس.

سمير غانم 

وتابع أنه يعتبر سمير غانم مثلاً أعلى وقدوة له، ويتمنى أن يؤثر في الجمهور مثلما كان تأثير الفنان الراحل، لأن «غانم» كلما كان يقدم عملًا كان يجعل حياتنا أفضل لأنه يحرص على إسعادنا من خلال أعماله الكوميدية المهمة، والتي نحفظ إيقاعاتها ونرددها، مؤكدًا أن غاية الممثل أن يفرح الناس ويكون سببًا في تحسين مزاجهم: «هذا هدف أسعى إليه ويسعدني جدًا».

 

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