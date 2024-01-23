«سبيكة ولا جنيه؟».. خبير يكشف أفضل وسيلة للاستثمار في الذهب

أصبح الذهب في الفترة الأخيرة، السلعة الأكثر بريقًا في الأسواق، ليخطف الأنظار مع السلع الأخرى، بهدف الاستثمار والحصول على أرباح من الاستثمار في المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للتحوط من الأزمات التي يشهدها العالم من ارتفاع معدلات التضخم.

الاستثمار في الذهب

ويختلف الاستثمار في الذهب، مع تنوع المنتجات الذهبية في الأسواق، من سبائك، ذهب مشغول، وجنيهات ذهب، وغيرها من المنتجات الذهبية.

الجنيه أم السبيكة أيهما أفضل للاستثمار في الذهب

وترصد الوطن في السطور التالية، الأفضل في حالة الرغبة في الاستثمار في الذهب، هل الجنيه الذهب أم السبيكة؟

وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في الذهب أصبح يشغل الكثير من الأفراد بمختلف الفئات والشرائح، وذلك مع ملاحظة نشاط في سوق الذهب خلال الفترة الحالية، وهو ما خطف أنظار الأفراد إلى الاستثمار في الذهب.

الاستثمار في السبائك الذهب

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عند التفرقة بين الاستثمار في السبائك الذهب أو الجنيه الذهب وأيهما أفضل، نجد أن النسبة الأكبر من المستثمرين الأفراد يفضلون السبائك الذهب، وذلك لما يميزها من أنها قطعة ذهب خالصة، بمعنى أن نسبة الذهب بها تكون 100%، ولم تمر بأي عملية من عمليات التشكيل.

وزن ومصنعية السبيكة الذهب

وتابع الخبير الاقتصادي، أن ما يميز السبيكة الذهب أيضًا، هي الأوزان المختلفة والتي تبدأ من سبيكة وزن نصف جرام، وتصل إلى 1000 جرام، وتتراوح المصنعية على السبيكة الذهب ما بين 55 - 100 جنيه، وتختلف المصنعية حسب وزن السبيكة وكلما زاد وزن السبيكة قلت المصنعية، ومن الأفضل الاتجاه إلى السبائك في حالة كان المبلغ كبيرا.

الاستثمار في الجنيه الذهب

وفيما يخص الاستثمار في الجنيه الذهب، قال الخبير الاقتصادي، إن الجنيه الذهب يعتبر أيضًا من أفضل الأشكال للاستثمار في الذهب، حيث يكون أفضل للاستثمار في حالة كان المبلغ صغيرا.

وتتراوح المصنعية على الجنيه الذهب ما بين 40 - 60 جنيها للجرام، وذلك بحسب الوزن.