أسعار السمك اليوم الجمعة 24-5-2024.. تراجع كبير في الجمبري

تراجعت أسعار الجمبري بشكل كبير بقيمة 40 جنيها للكيلو بسبب حملات المقاطعة للأسماك وفق الأسعار المعلنة في سوق العبور وفق المعلن على المنصة الرسمية لسوق العبور على الإنترنت.

تستعرض «الوطن»، أسعار السمك في سوق العبور وذلك بعد حملات المقاطعة التي بدأت في بورسعيد وامتدت إلى محافظات القاهرة الكبرى وهي كالتالي:

تراجع أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح بين 130 و250 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 165 و340 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري متوسط الحجم يتراوح من 250 إلى 320 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الجامبو يتراوح بين 370 و420 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

- يتراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 58 و62 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الوسط ما بين 57 و64 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 35 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 40 و220 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري اليوم

- سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم يتراوح ما بين 100 و130 جنيهًا.

- سعر السمك البوري صغير الحجم يتراوح ما بين 83 إلى 93 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البربون كبير الحجم يتراوح ما بين 85 و120 جنيهًا.

- سعر سمك البربون صغير الحجم يتراوح ما بين 50 و70 جنيهًا.

- سعر «السبيط – كاليماري» يتراوح ما بين 180 إلى 330 جنيهًا.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح ما بين 160 إلى 350 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص – لوت» يتراوح ما بين 98 إلى 140 جنيهًا.

أسعار السمك للمستهلك

- سعر سمك الوقار يتراوح ما بين 120 إلى 125 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي يتراوح ما بين 88 و135 جنيهًا.

-سعر سمك المكرونة خليجي يتراوح ما بين 75 إلى 105 جنيهات.

- سعر الكابوريا يسجل يتراوح ما بين 40 إلى 210 جنيهات.