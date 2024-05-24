مصادر: الإعلان عن فتح باب حجز شقق مشروع «Valley towers» الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العٌمرانية الجديدة، موعد الإعلان عن فتح باب حجز 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع Valley towers بحدائق أكتوبر الأحد المقبل، مٌشيرة إلى أن التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة، يستمر لمدة أٌسبوعين تنتهي بحلول منتصف شهر يونيه المقبل، بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام الجميع.

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية جديدة بحدائق أكتوبر قريباً

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الوحدات السكنية الجاري طرحها بمشروع Valley towers، بمدينة حدائق أكتوبر غرب القاهرة، تصل مساحاتها إلى 100 م2، بموقع مٌتميز، على طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري الكبير، كما تتمتع بإطلالة مٌباشرة على المنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح الجديد وهي كالتالي:

1 - الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها تلبية لرغبات كافة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2 - يتم سداد جدية حجز الوحدات السكنية بمبلغ 150 ألف جنيه، و1000 جنيه مصاريف دراسة، وفي حال الفوز بالوحدة السكنية باستكمال سداد 20 % إضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية، التي تهدف لتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

الإسكان: جميع وحدات الإسكان بالطرح الجديد تقع ضمن أبراج 10 أدوار

3 - سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، وسداد باقي ثمن الوحدة 70 %على أقساط ربع سنوية مٌتساوية بحد أقصى 7 سنوات مٌحملة بالفائدة على رصيد المدين، بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل.

4 - يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

جميع وحدات الإسكان بالطرح الجديد تقع ضمن أبراج 10 أدوار

5 - جميع وحدات الإسكان بالطرح الجديد تقع ضمن أبراج 10 أدوار، وكل عبارة عن 6 شقق وتضم العمارة الواحدة 60 وحدة سكنية، بينما تتمتع جميع العمارات بخدمة الأسانسير، فيما بلغ سعر المتر 15000 ألف جنيه بخلاف نسب التميز، وجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز، جاهزة للتسليم الفوري لأنها كاملة التشطيب.

6 - عدد أبراج المشروع 74 برجا بارتفاع 30 مترا للبرج، وتشترط الإسكان أن يكون ألا يقل سن المتقدم للحجز عن 21 سنة.