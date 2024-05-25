بخطوات بسيطة.. كيف يمكنك حل مشكلة ثبات الوزن؟

ثبات الوزن مشكلة تقابل العديد من الأشخاص، رغم اتباعهم حميات غذائية مختلفة، لكن كل مرة يصبهم بالإحباط، ويعتقدون أن جهودهم ذهبت هباءً، خاصةً أن تلك المشكلة شائعة بين السيدات، بسبب قلة معدلات حرق الدهون، ووجود عدد قليل من الخلايا البنية في جسمك، أو مشكلة في الغدة الدرقية تقلل معدل حرق الدهون بالجسم، وخلال التقرير التالي نستعرض استراتيجيات وخطوات بسيطة تساهم في كسر مشكلة ثبات الوزن.

حل مشكلة ثبات الوزن

يقول الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إن تقييم حاجة الجسم من سعرات حرارية، حل مناسب لمشكلة ثبات الوزن، من خلال تقليل المزيد من السعرات الحرارية، ويكون بمعدل 100 لـ200 سعرة حرارية كحد أدني، وتقليل كميات الطعام وفق نظام غذائي، والالتزام بالاستمرارية في اتباع نظامك الغذائي الصحي.

- زيادة كمية البروتين بالنظام الغذائي، يساعد في كسر ثبات الوزن الثابت؛ لأنه يعزز معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية بعد تناول أي وجبة تحتوي على بروتين عالي، وتحفيز إنتاج بعض الهرمونات الطبيعية المسؤولة عن تقليل الشعور بالشبع، كما أنه يساعد على منع فقدان الكتلة العضلية.

شرب الماء والصيام المتقطع

- الإكثار من شرب الماء، يساعد على فقدان الوزن؛ لأنه من الممكن أن يكون عدم شرب كمية كافية من الماء أحد أسباب ثبات الوزن، بالإضافة للحفاظ على رطوبة الجسم، والحد من شعور الجوع الزائف.

- الصيام المتقطع أحد الأنظمة التي تساعد على كسر ثبات الوزن، وله دور في استهلاك سعرات حرارية أقل، وتعزيز عملية حرق الدهون على وجه التحديد، والحفاظ على الكتلة العضلية، والحفاظ على معدل الأيض.