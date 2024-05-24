توريد 7 قطارات نوم لتشغيلها على خطوط السكة الحديد من إسبانيا

كشفت وزارة النقل، تفاصيل اللقاء الذي عُقد مع البارو لوبيز وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والأعمال بإسبانيا، حيث دارت المباحثات حول التعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين لدعم مشروعات النقل بالسكك الحديدية سواء مشروعات الديزل أو الجر الكهربائي.

كما تطرقت المباحثات إلى دعم صندوق التمويل الإسباني لمشروعات النقل في مصر مثل إعادة تأهيل قطارات مترو الأنفاق وتوريد عدد 7 قطارات نوم، وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار الدعم والتنسيق المستمر لباقي مشروعات النقل خاصة مشروعات تطوير نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.

خطوط السكك الحديدية

وفي سياق متصل، نشرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيديو خاص بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتي تم إدخالها الخدمة على خطوط السكك الحديدية خلال الفترة الماضية وهي خدمة تقدم لأول مرة في تاريخ، موضحة أن هذه القطارات تعمل بصفة منتظمة على خطوط السكة الحديد.

وأكدت أنه توجد أكثر من طريقة لحجز تذاكر هذه القطارات سواء إلكترونياً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو من خلال الهاتف المحمول أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، أو يدوياً من خلال شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات.