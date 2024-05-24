مبادرة ستر وعافية رقم 30.. قافلة طبية مجانية لخدمة المحتاجين في القاهرة

تتواصل قافلة «ستر وعافية» رقم 30، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظة القاهرة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من مبادرة «ستر وعافية»، التي تهدف إلى دعم المحتاجين في جميع أنحاء مصر.

خدمات طبية شاملة

وتضم القافلة فريقا متخصصًا من الأطباء في مختلف التخصصات، يقدمون خدمات طبية شاملة، تشمل الكشف الطبي العام، وقياس السكر والضغط، وتقديم الأدوية المجانية.

ويأتي هذا في إطار سعي المبادرة لتخفيف العبء المادي عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبي.

ويشارك في تقديم الخدمات الطبية، عدد كبير من المتطوعين المتخصصين، الذين يبذلون جهودا كبيرة لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين المحتاجين، ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على حق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

بصمة العطاء

وتجسد قافلة «ستر وعافية» مبادئ التكافل والتضامن التي ينادي بها المجتمع المصري، وتساهم في التخفيف من معاناة المحتاجين وإدخال الفرح والبهجة على قلوبهم، من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية لهم.

وتعكس هذه المبادرة قيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، وتضع بصمة إيجابية في مسار العطاء والتطوع بمصر.