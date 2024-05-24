طريقة عمل البسلة بالجزر.. سر وصفة احترفتها الأمهات والجدات

لا شكّ أن البسلة من الخضروات اللذيذة والمغذية، التي تنتمي إلى فصيلة البقوليات، المفضّلة حول العالم رغم اختلاف الثقافات، لتميزها بالقوام الطري والطعم اللذيذ، وإمكانية استخدامها في العديد من الوجبات والسلطات والأطباق المطبوخة والشوربة.

تحتوي البسلة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف الغذائية التي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي، والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم، كما أنّها تحتوي على مركبات نباتية تعتبر مضادات الأكسدة، والتي يُعتقد أنها تقي من العديد من الأمراض.

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة

يمكن استخدام البسلة في العديد من الوصفات، سواء كانت طازجة أو مجمدة، مثل البسلة المطهية، والبسلة المقلية، والبسلة في السلطات، وغيرها الكثير، وإليكِ طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة، على خطى الشيف هالة فهمي.

مكونات البسلة بالجزر

نصف كيلو من اللحم مقطعة إلى مكعبات.

نصف كيلو من البسلة الطازجة.

بصلة صغيرة مقطعة.

ملعقة من السمن.

ربع كيلو من الجزر المكعبات الصغيرة.

عصير طماطم مصفاه.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

2-3 فصوص ثوم (مفرومة).

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (اختياري).

شوربة اللحم لإضافة النكهة والمذاق.

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة

اسلقي اللحم بالطريقة التقليدية، وصفيها جانبًا.

في طاسة على النار، أضيفي الزبدة أو السمن على نار متوسطة.

أضيفي الثوم المفروم والبصل، وقلبيهما حتى يصبحان ذهبي اللون.

أضيفي عصير الطماطم والبهارات، وشوربة اللحم، وامزجيها مع الثوم والبصل.

ضعي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة حسب الرغبة.

ضيفي البسلة والجزر، وامزجيهما، ثم غطيها واتركيها على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج وينضج الجزر وتصبح طرية.

بمجرد أن تنضج ضيفي اللحم المسلوق، واتركيهما غلوة واحدة.

تقدم كجانب للوجبة الرئيسية.

تلك الوصفة ستمنحك بسلة بالجزر ذو طعم رائع ومغذي، ويمكنك تعديل الكميات والتوابل حسب ذوقك الشخصي.

استمتعي بتحضيرها وتناولها مع عائلتك وأصدقائك.