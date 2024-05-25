«اتحاد عمال القليوبية» يكرم إسماعيل أمين العامل المثالي في هيئة الطاقة الذرية

أعلنت هيئة الطاقة الذرية تكريم إسماعيل أحمد أمين مدير الخدمات الإدارية بمركز المعامل الحارة، من الاتحاد العام لعمال القليوبية، كعامل مثالي على مستوى الهيئة.

وعُيّن إسماعيل أمين بالهيئة عام 1989 بقسم الكيمياء التحليلية، وشارك في تجهيزات القسم، وعمِل بإدارة العلاقات العامة بالمركز وشارك في الإعداد والإشراف على تنظيم الكثير من الدورات التدريبية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك المشاركة الأولى للهيئة في معرض إنتربيلد الأول للتشييد والبناء، كما شارك في إعداد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالهيئة العربية للطاقة الذرية.