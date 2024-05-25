خلطة سحرية لتنظيف البقع الصعبة من المفروشات الجلدية.. «هترجع جديدة»

عادة ما تحتار ربات البيوت في طريقة تنظيف المفروشات الجلدية، بسبب ثقلها وكبر وحساسية ملمسها، خاصةً إذا كانت الأريكة، فتصعب إزالتها، أو تحريكها من مكان لآخر، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة سهلة وآمنه لتنظيف وإزالة البقع الصعبة من المفروشات الجلدية خلال دقائق والمحافظة على ملمسها، وبمكونات سهلة وسريعة.

خلطة سحرية لإزالة البقع الصعبة من المفروشات الجلدية

الخل من مواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل وبسهولة، وسعره موفر للغاية، وقادر على امتصاص أي روائح أو بكتيريا، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة، لذلك فهو آمن على المفروشات الجلدية، وفقًا لموقع «architectural digest».

سائل جل منظف منزلي

كوب خل

كوب ماء فاتر

قطعة قماش نظيفة.

قطعة قماش نظيفة مبللة.

خطوات التنظيف

- الخطوة الأولى لتنظيف المفروشات الجلدية بآمان: اصنعي خليط من الماء مع الخل والجل السائل أي صابون سائل، مع استخدام كمية بسيطة من الصابون وكمية أكثر من الخل حتى لا يتعرض لون الجلد إلى البهتان.

- الخطوة الثانية: اغمسي القماشة النظيفة في الخليط الذي صنعتيه، وابدأي في فرك البقعة بلطف وشكل جيد حتي يتم التخلص من آثارها، واستخدمي بعدها قماشة نظيفة وجافة لتتمكني من إزالة جميع آثار التنظيف، ويجب عدم استخدام أي أدوات للحك حتى لا يتلف الأثاث أو القماشة.

- الخطوة الثالثة: جففي المكان بقماشة جافة، واستخدمي مروحه أو افتحي المنافذ حتي تجف البقعة.