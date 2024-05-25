ضعف المياه بالأدوار العليا لمدة 3 أيام في أسيوط.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد حدوث ضعف في ضخ المياه بالأدوار العليا بقرى ومدينة مركز القوصية، في محافظة أسيوط، وذلك نتيجة أعمال غسيل المروق رقم (1) الشرقي بمحطة مياه القوصية المرشحة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن هذه الأعمال تستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم السبت من الساعة السابعة صباحًا حتى بعد غد الاثنين الساعة الثامنة صباحًا.

أعمال الصيانة في محطة مياه الشرب

وأكدت الشركة، أن هذه الأعمال تهدف إلى ضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الغسيل والتطهير الدورية التي ينفذها قطاع المعامل بالشركة، وسيتم الاعتماد خلال هذه الفترة على إنتاجية المحطات الارتوازية.

وبحسب الشركة، تتوفر سيارات المياه النقية في المناطق المتأثرة بضعف المياه طوال فترة الأعمال، ونصحت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه مسبقًا.

وسائل التواصل مع شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد

وأوضحت الشركة، أنه في حال وجود أي شكاوى أو طلبات لسيارات المياه النقية، يمكن التواصل مع الشركة عبر القنوات التالية:

- الخط الساخن: 125 من أي تليفون أرضي

- أرقام المحمول: 01280733990 أو 01285000125

- واتساب: 01206179891

- الصفحة الرسمية للشركة أو الموقع الرسمي: [ascww.org](http://ascww.org/public/)

- تطبيق الموبايل وبرامج الـ CMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.

وأكدت الشركة أنها على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو طلب لسيارات مياه نقية.