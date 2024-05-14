ضعف المياه في عدة مناطق بالدقهلية وسوهاج لصيانة المحطات

أعلنت الشركة القابضة للمياه، ضعف المياه بالأدوار العليا في منطقة المشوادي الشرقي والحوزة ومنطقة البوابة بمدينة جرجا ومركز ومدينة دار السلام بسوهاج، بالإضافة إلى عدة مناطق في المنصورة بالدقهلية، للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

ضعف المياه بسبب الصيانة الدورية

وأكدت شركة المياه بسوهاج ضعف المياه في الأدوار العليا بمنطقة المشوادي الشرقي والحوزة ومنطقة البوابة بمدينة جرجا بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم، للقيام بأعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات بمحطة مياه توسعات جرجا.

غسيل مروقات محطة مياه أولاد سالم السطحية

كما أعلنت شركة المياه عن ضعف الخدمة بالأدوار العليا بمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، غدا الأربعاء من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الواحدة مساء لمدة 8 ساعات، للقيام بأعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات بمحطة مياه أولاد سالم السطحية.

تجهيز سيارات مياه نقية مجانا

وأشارت الشركة إلى أنها تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي أو محمول، وعبر خدمة الواتساب على الرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125).

ضعف المياه بمناطق مركز ومدينة بني عبيد

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن تخفيض ضغوط المياه غدا الأربعاء من الساعة 4 صباحا حتى 4 مساء، لمدة 12 ساعة، في عدة مناطق بمركز المنصورة، وجزء من مركز دكرنس، ومركز تمي الأمديد، وعرب زيدان والمنزلة، للقيام بأعمال تطهير بمروقات المحطة القديمة بمرفق مياه ميت فارس.