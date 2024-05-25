تقلبات جوية تشهدها البلاد.. و«الأرصاد» تحذر المواطنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، حيث شهدت كافة المدن والمحافظات موجة حارة وارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة لتهدأ حدتها أمس واليوم السبت.

وتعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بدءا من غد الأحد، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لتستمر التقلبات الجوية من يوم لآخر.

تقلبات جوية تشهدها البلاد

وأشارت منار غانم، إلى أن التقلبات الجوية التي نشهدها الفترة الحالية تأتي نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود سحب تساعد على حجب أشعة الشمس وهو ما أدى لانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وأمس بانخفاض 6 درجات مئوية عن الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مدار اليوم مما يساعد على الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى وجود ارتفاعات في درجات الحرارة غدا الأحد ويوم الاثنين أيضا لتستمر التقلبات وفق قولها.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية