أماكن شراء ملابس العيد في القاهرة.. اعرف أبرز الأسواق

ملابس العيد من أهم مظاهر الاحتفال للصغار والكبار أيضا، لذا يبدأ الكثيرون في الذهاب للأسواق قبل العيد؛ لشراء الملابس والأحذية وكل ما يلزمهم للاحتفال بالعيد الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث يوافق 17 يونيو المقبل، وفقا للحسابات الفلكية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن شراء ملابس عيد الأضحى وغيرها من المستلزمات.

أماكن شراء ملابس العيد

يٌمكن الذهاب إلى العديد من الأماكن التي تختص ببيع الملابس، والأحذية في مختلف شوارع القاهرة، وهي كما يلي:

- شارع العريش بفيصل.

- شارع ضياء بالهرم.

- سوق الجيزة في ميدان الجيزة بجوار السنترال.

- شارع العريش بمنطقة الهرم.

- وكالة البلح، بوسط القاهرة.

- سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء بوسط القاهرة.

- سوق الغورية، بمنطقة الجمالية الذي يمكن شراء الأقمشة منه.

- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، وهو أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة.

- منطقة وسط البلد بالقاهرة.-

شارع جمال عبدالناصر بوسط البلد.

- سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.يقع المول بالقرب من محطة مترو ماسبيرو.

شارع الرويعي بمنطقة الموسكي بالقرب من محطة مترو العتبة.

مول العتبة يقع مول العتبة بداخل محطة مترو العتبة.

ممر أبو شامة بميدان روكسي في منطقة مصر الجديدة.

شارع الأحذية الشهير بمنطقة العتبة، بجانب مول صدناوي.