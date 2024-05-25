رئيس «مودرن فارمنج»: جنوب الوادي مشروع زراعي يسهم في سد الفجوة الغذائية

قال المهندس محمد جمال غريب، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعي، إن مشروع جنوب الوادي يعد أعظم مشروع زراعي أولته الدولة عناية خاصة بإنتاجية متوقعة لأكثر من مليون طن قمح تساهم في سد جزء كبير من احتياجات الدولة، وتواجه مصر الكثير من التحديات والمصاعب خاصة في الحفاظ على الأمن الغذائي فهي قضية عالمية ومصر ليس بمعزل عن العالم التي نعيش فيه.

مشروع زراعي متكامل

وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، «لذلك فإنني كمستثمر ضمن القطاع الخاص المصري أخذنا قرار تنفيذ مشروع زراعي متكامل يحقق طفرة وخطوة للأمام ليكون مركز نقل أحدث النظم الزراعية العالمية والتدريب عليها لسد الفجوة الغذائية».

وتابع: «بداية مزرعة وادي الشيح كانت في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث بدأت الحكاية منذ أكثر من 30 عاما في أرض صحراوية شديدة الجفاف وغاية في الصعوبة وتعاني من ارتفاع نسبة الملوحة، ومن خلال رجال الشركة والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وباستخدام أسس الزراعة الرقمية الحديثة المبنية على العلم الحديث من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد تغلبنا على كل هذه المصاعب والنحديات والتجهيز لـ 10 آلاف فدان حيث تم إزالة 73 مليون متر مكعب من الحجارة ونقل 25 مليون».

تنفيذ معالجات كيمائية وطبيعية لتخفيض نسبة الملوحة

وواصل: «تنفيذ معالجات كيمائية وطبيعية لتخفيض نسبة الملوحة بالتربة وتنفيذ بنية تحتية لكامل المشروع، وانشاء شبكة طرق بطول 85 كيلو مترا، وشق ترع بطول 3 كيلو مترات ومد خطوط مياه بطول 126 كيلو مترا، وإنشاء أحواض لتخزين المياه بطاقة مليون متر مكعب ومد شبكة كهرباء بطول 120 كيلو متر، وتم استخدام أحدث وسائل الزراعة الرقمة الحديثة في العالم، وطائرات المسح الطيفي لأول مرة في مصر وتركيب 45 جهاز ري محوري صناعة مصرية ساهمت جميعها في زيادة معدلات الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والأسمدة وتم زراعة 2000 فدان قمح بإنتاجية 7500 طن بمعدل 25 أردب للفدان الواحد وهي من أعلى الإنتاجيات والجودة في مصر».