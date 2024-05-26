أشرف صبحي: تنظيم نهائي دوري الأبطال كان على أعلى مستوى.. وصلاح يعود للمنتخب

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن مصر ستخوض مباراة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بمشاركة اللاعب محمد صلاح، وذلك يوم 1 يونيو المقبل.

وعبر عن فرحته بعد تتويج الأهلي بلقب دور أبطال إفريقيا، موضحا أن الكرة المصرية بها تطور بشكل كبير، وقضينا على مصطلح الألعاب الشهيدة، ولكن الكرة المصرية مزاج عام.

وأكمل وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي: «أبارك للأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والكرة مزاج عام للمصريين».

وتابع وزير الرياضة ان جماهير الأهلي والزمالك هم الأبطال الحقيقيين في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، لافتا إلى أن تهنئة الرئيس السيسي للأهلي وقبله الزمالك يؤكد دعمه الكامل للأبطال الرياضيين.

وواصل: «اعتذرنا عما حدث في تنظيم نهائي الكونفدرالية، واليوم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا كان على أعلى مستوى».