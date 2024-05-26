رسالة مفاجئة من أفشة بعد التتويج بلقب دوري الأبطال.. ماذا قال للجمهور؟

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما، أمس، على ستاد القاهرة الدولي، بهدفٍ نظيف، بعد التعادل السلبي في رادس.

وكتب أفشة عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»: «مفيش كلام أقوله أكثر من الحمد لله، كرم ربنا ملوش حد، 4 بطولات إفريقيا مع الأهلي، كنت فرحان بأول بطولة وبعد الرابعة لسه بقول فيه تاني».

رسالة أفشة للجماهير بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وأضاف لاعب المارد الأحمر: «إيه النادي الغريب ده، إيه الجمهور الغريب ده، كل اللي كان في بالي إن يا رب الناس دي تروح مبسوطة، يا رب الناس اللي جاية من الصبح في الحر والشمس، يا رب أسر وأطفال وكبار وحالات إنسانية، اللي من مطروح وإسكندرية وأسوان، واللي بايت قدام الاستاد».

واختتم: «إيه العظمة دي، جمهور الأهلي بيدي طاقة متتوصفش، شعورك وأنت في ملعب مقفول كأنك طاير في السما، الأهلي نعمة كبيرة جدا، الأهلي هو التاريخ والمستقبل، شكرا يا أهلي على السعادة والفرحة، مبروك يا رجالة، والله يسامحك يا عارضة».

الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

وتوج الأهلي بالنجمة القارية رقم 12 في تاريخه، بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على الترجي التونسي بهدفٍ نظيف.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الإفريقي، بعد تتويج الأول بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما توج الأخير بلقب الكونفدرالية الإفريقية.