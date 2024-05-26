طريقة عمل الشوريك فاطمة أبو حاتي.. «وصفة سهلة وسريعة»

المخبوزات دائمًا في القائمة المفضلة للأطفال والكبار، لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها في المنزل باستمرار، رغبة في إدخال السعادة على قلب أسرتها، وتعد من أبرز تلك المخبوزات هي الشوريك، ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الشوريك على وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الشوريك فاطمة أبو حاتي

يتميز الشوريك بقوامه الهش والطعم الرائع، مما يجعله الاختيار الأول للأسرة على وجبة الإفطار، وحسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتكون مقادير طريقة عمل الشوريك كالآتي:

- كيلو دقيق.

- 100 جرام سكر.

- معلقة محسن كيك.

- 2 معلقة خميرة.

- نصف كوب من اللبن.

- 150 جرام زبدة أو زيت نباتي حسب الرغبة.

- 4 بيضة.

- معلقة صغيرة من الملح

- 2 كوب من الماء الدافيء للعجن، وزيادتها عند الحاجة.

- سمسم، حبة البركة للوجه.

طريقة تحضير الشوريك

وتأتي طريقة تحضير الشوريك وفقا للشيف فاطمة أبو حاتي، من خلال خفق البيض مع اللبن والملح والسكر والزبدة داخل إناء فارغ، ومن ثم إضافة الدقيق والخميرة ومحسن الكيك وخلطهم جيدًا، حتى تذوب جميع المكونات، وبعد تركه مدة زمنية حتى يتخمر، يجري تشكيله على الصواني ودهن الوجه بالبيض، ويرش عليه السمسم وحبة بركة أو سكر، ويترك ليتخمر حسب الرغبة.

بعد تركه مدة قصيرة ليتخمر، يجري إدخاله إلى الفرن حتى تمام الطهي ويأخذ اللون الذهبي، وبعد إخراجه يترك حتى يبرد تمامًا حتى لا يؤذي الأطفال حال تناوله وهو ساخن، ومن ثم تقديمه إليهم بجانب كوب من الشاي أو شاي بحليب، حسب ما يفضله الكبار قبل الصغار.