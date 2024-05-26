3 عادات خاطئة تؤدي إلى انفجار أنبوبة البوتاجاز في الصيف.. احذرها

ترك أنبوبة البوتاجاز معرضة لأشعة الشمس يُعتبر من العادات الخاطئة، التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث انفجار غير متوقع، لذا من الضروري الانتباه بشكل كبير لهذه المسألة، لحماية صحة الآخرين وضمان سلامتهم، لاسيما في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على أنابيب البوتاجاز سلبيًا، خاصة عند وضعها معرضة لأشعة الشمس لفترة طويلة، لذا يمكن إتباع مجموعة من النصائح لتجنب أي انفجار قد يحدث، بحسب الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

نقل الأنابيب إلى مكان لا يصل إليه ضوء الشمس مباشرة:

يجب نقل الأنابيب إلى مكان لا يصل إليه ضوء الشمس مباشرة، ويفضل أن يكون جيد للتهوية.

تجنب استخدام قطعة قماش مبللة، عند إغلاق الأنبوبة، أو في أثناء الطبخ بشكل عام، وهي من العادات الخاطئة، لذا يجب التأكد من مفاتيح مواقد الطهىي، للتأكد من عدم وجود تسريب.

يجب وضع الأنابيب بشكل رأسي وليس العكس، حتى لا تحدث أي مشكلة.

عدم وضع أي مواد قابلة للاشتعال بجانب الأنبوبة:

من الأمور التي يجب الانتباه إليها أيضًا، عدم وضع أي مواد قابلة للاشتعال بجانب الأنبوبة، مثل البلاستيك لأنه قد يؤدي إلى الانفجار، أو حدوث مشكلة كبرى، تؤثر على الأشخاص المتواجدين في المكان.

الحرص على تهوية المطبخ باستمرار:

وتعد أهم نصيحة ضرورية هي الحرص على تهوية المطبخ باستمرار، حتى لا ترتفع درجة حرارة المكان في أي حال.