مصطفى عمار: الرئيس السيسي أمين وصادق ولا يفعل شيئا إلا من أجل بناء دولته

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه سعيد بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلام بالتواصل بشكل أكبر مع المواطن المصري وظهور الوزراء بشكل أكبر من خلال القنوات لإشراك الجمهور في كل ما يحدث، مشددًا على أن ذلك كان نهج «بين السطور» منذ بداية البرنامج لتوعية المواطن وفهمه بكافة القضايا والأمور التي تحدث.

وتابع «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، عبر «أون سبورت إف إم»: «قدرنا نفهم فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس لا يفعل شيئا إلا من أجل بناء دولته، الرئيس السيسي يمتلك الأمانة والصدق وحب البلد وترابها»، منوهًا بأن المشهد من كل الاتجاهات ضبابي بالنظر لما يحدث في السودان وما يحدث في اليمن وفي ليبيا وندرك أن الله يحفظ مصر.

وشدد على أن مشروع توشكى متوقف منذ أكثر من 15 عاما وعاد للحياة مرة أخرى بمحاصيل، ويغطي جزء من الزيادة السكانية، موضحًا أن المساحة الزراعية كانت في انحصار وتم إضافة لرقعة مصر أراض زراعية جديدة وهناك خطة لإضافة مساحات جديدة لرقعة الأراضي الزراعية.