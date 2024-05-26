«المصري للفكر»: مباحثات السيسي وبايدن أدت لانفراجة في ملف المساعدات بغزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ أهمية ما تم إدخاله اليوم من مساعدات للشعب الفلسطيني، يرتبط بمجموعة من الاعتبارات الرئيسية، أولها الوضع الكارثي غير المسبوق الذي يشهده قطاع غزة، على واقع العمليات العسكرية منذ ما يزيد عن 8 أشهر وحتى اليوم.

الاعتبارات الرئيسية الخاصة بإدخال المساعدات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أنّ الاعتبار الثاني هو أن الانفراجة التي حدثت في ملف دخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، جاءت في أعقاب المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا ما يعكس محورية الدور المصري في هذه الانفراجة.

تنسيق الدولة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة

ولفت إلى أنّ الاعتبار الثالث الخاص بدخول المساعدات، يرتبط بالحيثيات الخاصة لإدخالها من معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أنّ هذا حدث من خلال تنسيق الدولة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة من خلال ممثليها في المعبر، ما يحافظ على الثوابت المصرية الخاصة برفض التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لحين جلاء قوات الاحتلال من معبر رفح من الناحية الفلسطينية.