كيفية حساب المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانونية.. اعرف الشروط وفقا للقانون

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من القواعد والشروط للأشخاص الذين يرغبون في الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانونية، وذلك للعاملين بمنشآت القطاع الحكومي أو الخاص أو الأعمال العام.

ويجب على الأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش المبكر، استيفاء الشروط كاملة دون الإخلال بأي شرط منهم، التي من بينها وجود مدة تأمينية تسمح للمؤمن عليه بتسوية معاشه.

شروط الحصول على المعاش المبكر

ومن بين تلك الشروط أنه يجب أن تتوفر مدة تأمينية فعلية قدرها 240 شهرًا بواقع 20 عامًا، قبل حلول عام 2025، وبدءًا من شهر يناير المُقبل 2025 يجب أن تكون المدة التأمينية للمؤمن عليه 300 شهر أي بواقع 25 عامًا.

ومن بين الشروط، ضرورة توافر مدة تأمينية للشخص المؤمن عليه تعطي له الحق في الحصول على 50% من أجر تسوية معاشه، التي تحتسب على أساس المتوسط للأجر التأميني للموظف طوال فترة الخدمة.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية، لا بد من تقديم طلب الصرف وانتهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية، وإلزامًا عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ويمكن حساب المعاش المبكر، كالآتي:

ضرب أجر التسوية× المدة التأمينية للمؤمن عليه× المعامل التأميني طبقًا للسن.

وإذا كانت نسبة المعادلة السابقة أكثر من 50% لأجر التسوية، يجرى الموافقة على الطلب المُقدم من المؤمن عليه للحصول على المعاش المبكر.