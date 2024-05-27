توزيع منهج الديناميكا للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك مراجعة نهائية

مع كثرة قوانيها وما تحتاجه من بذل جهود كبيرة لحفظها، تعد مادة الديناميكا واحدة من المواد التي تثير قلق طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة، وكشف رجب عبد الرحيم، معلم مادة الرياضيات، لـ«الوطن» توزيع منهج الديناميكا للصف الثالث الثانوي 2024، موضحا أن عدد الأسئلة بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 20 سؤالا، من بينها سؤالان مقاليان، و18 سؤالا موضوعيا.

توزيع منهج الديناميكا للصف الثالث الثانوي 2024.

أوضح أن أسئلة الامتحان تأتي كالتالي:

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الديناميكا للثانوية العامة

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الديناميكا

الأسئلة المتوقعة في مادة الديناميكا

وقدم «عبد الرحيم» مجموعة من الأسئلة المتوقعة في مادة الديناميكا ويمكن للطلاب من خلالها اختبار مهاراتهم في حل الأسئلة الرياضية المختلفة التي يجب التركيز عليها قبل الامتحانات، التي تنطلق 10 يونيو المقبل، والتي جاءت كالتالي: