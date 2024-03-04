جدول الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي

حددت وزارة التربية والتعليم، يوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو المقبل، أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمي وأدبي، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

وجاءت مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمي وأدبي كالتالي..

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو2024: مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 وذلك بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة 2024.