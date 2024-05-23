أماكن شراء الأضحية بأسعار مناسبة.. اعرف أبرز الأسواق

مع وجود العديد من المنافذ والأسواق التي تبيع الأضحية، يسعى الراغبون في الذبح، إلى الوصول إلى أماكن شراء الأضحية بأسعار مناسبة، بعيدا عن جشع التجار.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن شراء الأضحية في القاهرة بأسعار مناسبة.

أماكن شراء الأضحية

تختلف أماكن شراء الأضحية وتنتشر في العديد من المناطق والمدن بالقاهرة، وهي كما يلي:

منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبوقرن مركز أوسيم.

موعد عيد الأضحى

ويوافق عيد الأضحى يوم 17 يونيو وفق الحسابات الفلكية.