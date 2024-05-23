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أسعار البقر والجاموس في الأسواق.. اعرف قبل ما تشتري الأضحية

كتب:

رحاب عبدالراضي
06:19 م | الخميس 23 مايو 2024
أسعار البقر والعجول

أسعار البقر والعجول

يستعد المسلمون للذبح ويبدأون في شراء الأضاحي من الأسواق والتجار استعدادا للتضحية في أيام العيد وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين.

وللراغبين في التضحية في العيد، نقدم لكم في السطور التالية أبرز أسعار البقر والجاموس في الأسواق وفقا لما قاله تاجر المواشي في منطقة حدائق القبة محمد عليوة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى حسب حالة ووزن الأضحية.

أسعار البقر والجاموس

وقال عليوة، إن سعر كيلو البقر الكبير القائم يصل إلى نحو 185 جنيها، كما يصل سعر البقري الصغير القائم  إلى نحو 185 جنيها للكيلو.

ويبلغ سعر الجاموس الكبير القائم نحو 165 جنيها للكيلو، فيما يصل سعر الجاموس الصغير القائم إلى نحو 175 جنيها للكيلو الواحد.

وأشار تاجر المواشي، إلى أن أسعار العجول شبة البقر قبل العشر ستتراوح ما بين قيمة 40 لـ50 ألف جنيه في الأسواق المختلفة.

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بقلم رحاب عبدالراضي