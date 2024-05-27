خبيرة مصرفية: «الحقوا اشتروا شهادة الـ30% قبل انخفاضها»

ذكرت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن هناك شهادات ادخارية متنوعة في البنوك، لكن أفضل شهادة هي التي تحتوي على عائد 30% من أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر.

تفاصيل شهادة الـ30%

أضافت «الدماطي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشهادة المتدرجة مدة الـ3 سنوات ذات العائد الـ30% في السنة الأولى، والـ25% في السنة الثانية، والـ20% في السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، لا مثيل لها من قبل، ولا يعتقد أن تطرح بنفس العائد مرة أخرى الفترة المقبلة.

الخبيرة المصرفية: اشتروا الشهادة بدون تردد

نصحت الخبيرة المصرفية المواطنين من يمتلكون أموالا، شراء هذه الشهادة المتوفرة في «الأهلي المصري» و«مصر»، بدون تردد، لأنه يعد عائدا مرتفعا جدًا، كما يمكن إيقافها أو انخفاضها الفترة المقبلة.

ويذكر أن قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك، ورئيس بنك مصر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، سيتم درس انخفاض العائد على شهادات مدة العام ذات العائد 27% و23.5%، في اجتماع لجان الإلكو المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي في اجتماعها الثالث على مدار العام الخميس الماضي، وهو 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أن سعر الائتمان والخصم هو 27.75%.