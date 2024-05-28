كيف تحصل على عائد 45 ألف جنيه خلال سنة من أعلى شهادة؟

يقدم أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، شهادة بعائد مرتفع متدرج مدة الـ3 سنوات بعائد يصل إلى 30% وهو ما يُعد من أعلى الشهادات في البنوك المصرية.

وبحسب جدول أسعار العائد من المواقع الرسمية للبنكين، العائد على الشهادة المتدرجة يكون في السنة الأولى 30%، وفي السنة الثانية 25%، وفي السنة الثالثة 20%، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ويصرف العائد سنويًا.

كيف تحصل على عائد 112 ألفا و500 جنيه؟

ويمكن لصاحب المبلغ 150 ألف جنيه الحصول على عائد 45 ألف جنيه في السنة الأولى، و37 ألفا و500 جنيه في السنة الثانية، و30 ألف جنيه في السنة الثالثة أي إجمالي 112 ألفا و500 جنيه في الـ3 سنوات.

تفاصيل شهادة الـ30%

ويتيح البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة التي يطلق عليها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي في البنك الأهلي المصري، وشهادة ابن مصر بعائد سنوي متناقص سنويًا.

ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، فيما لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.