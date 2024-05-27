9 خطوات لمعرفة أختام اللحوم في عيد الأضحى 2024.. بتفرق في السعر والطعم

قبل طرح لحوم للبيع في الأسواق للجمهور، تخضع للكشف عليها للتأكد من سلامتها وملاءمتها للطعام، وإعطائها الختم المناسب من حيث نوعها وما إذا كانت بلدية أو مستوردة، وتحدد هذه الأختام سعر اللحوم، بحسب كل نوع.

تعرف أختام اللحوم بالتقنية الجديدة بالبصمة، وتختم بها العجول البلدية والمستوردة، ولا يمكن تزويرها أو التلاعب فيه لوصول منتج آمن لجميع المواطنين والمستهلكين حفاظا على الصحة العامة.

خطوات معرفة أختام اللحوم في عيد الأضحى 2024

ويمكن معرفة أنواع اللحوم من خلال الختم، باتباع الخطوات التالية:

1- تختم اللحوم البلدية بالمادة ذات اللون الأحمر.

2- تختم لحوم العجول المستوردة بغرض الذبيح الفوري باللون البنفسجي.

3- أنواع الأختام تختلف من حيث الشكل والتصميم طبقا لنوع الحيوان، ويميز إليها بالأحرف التالية:

«ب» أبقار.

«جا» جاموس.

«جم» جمل.

«ما» ماعز.

4- يحتوي كل ختم على خمس قطع تضم التاريخ، اليوم، المحافظة، الرقم الكودي والرمز.

5- الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة.

7-الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة، وتختم بالمادة ذات اللون الأحمر.

8- ختم اللحوم المستوردة بغرض الذبيح الفوري بالختم السداسى وبالمادة ذات اللون البنفسجى.

9 - ختم العوارض ثماني الشكل، ويقصد به اللحوم المذبوحة اضطراريا بالمجزر والتي ذبحها نتيجة كسر أو تعب مفاجئ أو حيوان غير قابل للتربية أو التسمين أو بطء النمو، وفي حالة ثبات صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي تختم بختم العوارض بالإضافة إلى الختم المميز للحوم سواء كانت «بقري أو جاموسي كبير أو صغير».

هل مادة ختم اللحوم مضرة؟

وفيما يتعلق بالمادة الملونة التي تختم بها اللحوم، وأضرارها، أوضحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أن المادة الملونة المادة التي تختم بها اللحوم الصالحة للاستهلاك هي مادة آمنة ولا تتفاعل مع اللحوم، مشيرة إلى أنه يوجد بكل ختم علامة سرية لا يفهمها المزور، وبالتالي تتمكن الحملات من ضبط اللحوم غير الصالحة والمختومة بأختام مزورة بمعرفة لجان التفتيش.