طريقة عمل المشبك زي المحلات.. «اكتشفي سر الحلواني»

المشبك من الحلويات الشرقية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الصغار والكبار، ويمكن إعداده في المنزل بخطوات بسيطة، للحصول على نفس مذاق المحلات، بدلا من شرائه جاهزًا، ولكن ثمّة بعض النصائح التي يجب الانتباه إليها جيدًا، لنجاح الوصفة من أول مرة.

طريقة عمل المشبك

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة «cbc sofra»، طريقة عمل المشبك زي المحلات، في خطوات بسيطة.

مقادير المشبك:

كوب دقيق.

ربع كوب نشا.

ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب ماء دافئ.

ربع كوب حليب دافئ.

زيت نباتي للقلي.

مقادير شربات المشبك:

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل المشبك زي المحلات

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير الشربات بوضع السكر والماء، في وعاء على النار، وتكون الحرارة متوسطة، والانتظار حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويترك لمدة 10 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون في آخر دقيقتين، ثم يوضع القليل من الفانيليا، ويترك حتى يبرد تمامًا.

يخلط الدقيق والنشا والخميرة والسكر والملح، ثم تضاف المياه والحليب الدافئ بالتدريج، ويخفق جيدًا حتى تندمج المكونات، وتغطى وتترك حوالي ساعة لتختمر جيدًا.

سخني الزيت النباتي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

أمّا الخطوة الأخيرة فتبدأ بوضع عجينة المشبك في كيس حلواني وتشكيلها على هيئة دوائر حلزونية في زيت ساخن حتى يأخذ اللون الذهبي الأصفر، ثمّ يصفى جيدًا من الزيت، ويوضع في الشربات ويصفى أيضًا ثم يقدم.