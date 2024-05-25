رئيسا جامعتي المنوفية ومدينة السادات يوقعان بروتوكولات تعاون

وقع الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، عددا من بروتوكولات التعاون، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش فعاليات جلسة المجلس الأعلى للجامعات، التى أقيمت اليوم بجامعة كفر الشيخ.

جامعة المنوفية بين الماضي والحاضر

وأكد «القاصد»، أن جامعة المنوفية من الجامعات العريقة، التي تهدف إلى تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار، ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليميا وعالميا، ويتبني برامج متنوعة تواكب سوق العمل الحالي والمستقبلي، محليا وإقليميا وعالميا، وتعمل على إتاحة الفرصة لخريجيها في المنافسة على وظائف المستقبل، مشددا على أن الجامعة تولى اهتماما بالغا بتقديم مختلف سبل خدمة المجتمع، وتمتلك كوادر بشرية وإمكانات فنية وخبراء في مختلف المجالات.

وأوضح أنه نظرا لما تمتلكه مستشفيات جامعة المنوفية، من إمكانات مادية وبشرية وبحثية رائدة، في مختلف التخصصات الطبية والتطور الملحوظ الذي تشهده المستشفيات الجامعية على المستويات كافة، جرى توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي المنوفية ومدينة السادات، لتدريب طلاب القطاع الطبي من جامعة مدينة السادات بمستشفيات جامعة المنوفية.

برتوكول تعاون على الخدمات الطبية

وأوضح رئيس الجامعة، أن بروتوكول التعاون ينص على تدريب طلاب القطاع الطبى من جامعة مدينة السادات، في المنشآت الطبية كافة التابعة لجامعة المنوفية، خلال سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس وسنوات الامتياز، وفقا للقواعد المقررة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على التدريب الإكلينيكي لطلاب الدراسات العليا بالمستشفيات الجامعية.

كما وقع الطرفان بروتوكولين تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمستشفيات الجامعية، وتشمل الخدمات «الاستقبال والطوارئ، وتوقيع الكشف الطبي بالعيادات الخارجية، وإجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة للحالة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة الجراحات المختلفة، والحجز بالأقسام الداخلية إذا استدعت الحالة، والغسيل الكلوي، وتلقي علاج الأورام، والأسنان».

بالإضافة إلى صرف الأدوية العلاجية، حيث توفر مستشفيات جامعة المنوفية الأطباء المتخصصين في فروع الطب المختلفة بأعلى المستويات العلمية والفنية والخبرة، والعيادات المتخصصة.