تحدث في بعض الأحيان العديد من الظروف التي تدفع الموظف المؤمن عليه لتقديم استقالته لجهة عمله، ربما بسبب الخلاف في العمل، أو الحاجة للسفر إلى الخارج وغيرها من الأسباب.

هل الموظف المستقيل يستحق الحصول على معاش؟

ويتساءل البعض: هل تقديم الاستقالة للشخص المؤمن عليه تجعل له الحق في الحصول على معاش عند بلوغ السن القانوني؟ وهذا ما تجيب عنه «الوطن» خلال السطور التالية.

اكتمال المدة التأمينية

ويقول وائل أبو شوشة المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 جعل للشخص المؤمن عليه الحق في الحصول على المعاش ما دامت المدة التأمينية الخاصة به مكتملة.

وأضاف «أبو شوشة»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تقديم المؤمن عليه باستقالته إلى جهة عمله لا يحول بينه وبين الحصول على المعاش، وذلك لأن المدة التأمينية الخاصة به مُكتملة أي بواقع 120 شهرًا.

وتابع، أما إذا كانت المدة التأمينية له غير مُكتملة فيحصل على مكافأة فقط، ولا يحق له الحصول على المعاش، فضلًا عن أن تقديم الاستقاله وتوقيع الجزاءات على الموظف أثناء فترة عمله لا تحول بينه وبين الحصول على حقه.