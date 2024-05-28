إجراء القرعة الرابعة لتسكين المواطنين بجمعية الأمل في العبور اليوم

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات الموفق أوضاعها حتى 24 أبريل الماضي، بنطاق جمعية الأمل سابقا، بدءا من اليوم وحتى الغد.

وأعلن الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إجراء القرعة العلنية لشرائح المساحات (276 متر مربع – 350 متر مربع – 400 متر مربع – 450 متر مربع - 500 متر مربع)، اليوم الثلاثاء، أما قطع الأراضي بمساحة 209 متر مربع، ستكون غدا الأربعاء.

تحقيق رغبات حائزي قطع الأراضي

وأضاف الجهاز، في بيان له، أنه على من يرغب بالحضور التواجد بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحا في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن تغلق الأبواب الساعة 12 ظهرا، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، ويجرى السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.