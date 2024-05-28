محافظ القليوبية: الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مستشفى طوخ بنسبة 88%

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

أعمال إنشاء مستشفى طوخ

واستهلّ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 88% والبدء في إنشاء السور الخارجي للمستشفى، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال توصيل كابلات الكهرباء بمحيط المستشفى، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة.

طريق كورنيش القناطر الخيرية

كما تابع محافظ القليوبية أعمال طريق كورنيش القناطر الخيرية حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف بالكامل كما تم الانتهاء من وضع قواعد أعمدة الانارة بالجزيرة الوسطي، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب البلدورة المتوسطة للأرصفة الجانبية بالكورنيش، وجاري الآن أعمال إنشاء الأسوار الجانبية للطريق ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية للعمل على تسيير الحركة المرورية.

كما تفقد أعمال إنشاء سوق اليوم الواحد والسوق الحضاري بمدينة القناطر، حيث جاري إنشاء 154 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب

وأشار إلى أن المحافظه تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهراً غير حضاري، حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإنشاء موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لقطعة أرض الكامب على مساحة 7 آلاف متر وذلك بعد أن وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة رفع التراكمات من الأرض، لاستغلالها في إقامة موقف لسيارات قرى مركز و مدينة القناطر الخيرية للعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمدينة ومنع المواقف العشوائية .

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقع بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات نفع عام للمحافظة .حيث تم رفع تراكمات عليها بلغت 5000 م3 على مدار يومين، كما تم البدء في تخطيط الأرض هندسيا وتقسيمها إلى حارات لاستيعاب أكبر قدر من السيارات مع إنشاء حاجز خرساني بالبلدورات.