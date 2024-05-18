جسم غريب يجبر طفل على تناول الموز لـ8 ساعات.. طوله 10 سم واستقر بمعدته

شك الأطباء في أمر غريب يحدث داخل جوف طفل عمره 7 سنوات، وبالفحص اكتشفوا أمرا غريبا لم يكن في الحسبان، فتم إدخاله العمليات بشكل فوري بعدما تمكنت الأشعة السينية من رصد جسم غريب داخل بطنه، واشترط الأطباء على الأم عدم تناول الطفل أي طعام سوى الموز.. فماذا وجدوا؟

في نيبال، توجهت إحدى السيدات إلى مستشفى صحبة ابنها، واستغاثت بالأطباء لاستخراج جسم صلب من بطن الطفل، مؤكدة أنه ابتلعه أثناء اللهو.

جرى وضع الطفل تحت الملاحظة 8 ساعات، وبفحص صدره وبطنه بالأشعة السينية اكتشف الأطباء قلم طوله يصل إلى 10 سم في جوفه، وكانت المفاجأة أن الطفل حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مشاكل ولا يشعر بأي ألم، لدرجة أنهم وصفوا الطفل بـ«النشط والمرح».

نصائح الأطباء لأسرة الطفل

الأطباء نصحوا أسرة الطفل خلال فترة المراقبة، بضرورة شرب الصبي الكثير من الماء، ولا يجب أن يتناول أي طعام إلا الموز، خاصة بعد ما أظهر الفحص الطبي أن القلم الرصاص موجود بالقرب من صمام عضلي، هذا الصمام يفصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، وذلك بعد نزوله عبر فم الطفل إلى الأسفل.

الأطباء يروون تفاصيل 8 ساعات مراقبة للطفل

8 ساعات كانت كفيلة بأن ينجح الأطباء في استخراج القلم كقطعة واحدة من الطفل، عبر المسار الطبيعي للجسم، وتحدث أحدهم عن الواقعة في تصريحات لمجلة «ريديولوجي كيس ريبورتس»، ونقلها موقع سكاي نيوز، أن الأجسام الغريبة التي يتناولها الأطفال أمر شائع، خاصة من عمر 6 أشهر وحتى 6 سنوات.

90% من الحالات لا تحتاج تدخل جراحي

وأوضح أحد الأطباء، أن معظم حالات الابتلاع للأجسام الغريبة، تمر بطريقة طبيعية دون التعرض لمشاكل صحية جسيمة، كما أن حوالي 80 إلى 90% لا تحتاج لتدخل جراحي، وفي الوقت نفسه من الصعب جدا مرور جسم غريب طويل وحاد بشكل طبيعي عبر الجهاز الهضمي.