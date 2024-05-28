شهادات البنك الأهلي.. كيف تربح 1125 جنيها شهريا؟

شهادات البنك الأهلي المصري توفر فرصة جيدة للاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة وهي وسيلة آمنة ومضمونة لتحقيق مكاسب جيدة، وذلك بعد أن وصل سعر الفائدة إلى 30% سنويًا للشهادات يتم صرفها في نهاية الـ3 سنوات بحد أدنى و27% سنويًا و23% للشهادات التي تصرف شهريًا.

كيف تربح 1125 جنيهًا شهريًا؟

تشرح «الوطن» كيفية الاستثمار الأفضل في شهادات البنك الأهلي المصري عند شراء شهادات الإدخار بمبلغ 50 ألف جنيه، يكون الربح السنوي 13 ألفًا و500 جنيه وعند توزيع المبلغ على 12 شهرًا يكون الربح الشهري 1125 جنيهًا.

وجاءت أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي بحسب آخر تحديث أوضحه موقع البنك، كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

سعر الفائدة 23.5% شهري أو 27% سنوي «تُصرف في نهاية المدة»، ومدة هذه الشهادة سنة واحدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

سعر الفائدة في السنة الأولى 26%، وفي السنة الثانية 22%، وفي الثالثة 18%، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

سعر الفائدة 30% في السنة الأولى، و25% في الثانية، و20% في الثالثة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

سعر الفائدة 21.5% شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

سعر الفائدة 27.5% ربع سنوي، ومدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

سعر الفائدة 14.25% شهري، ومدة الشهادة 5 سنوات.

شهادة آمان المصريين

سعر الفائدة 13%، ومدة الشهادة 3 سنوات.