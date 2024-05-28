أسعار خروف العيد 2024 في المحافظات.. اعرف الكيلو بكام

تختلف أسعار خروف العيد 2024 في المحافظات من سوق لآخر، إذ تنخفض بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وانخفاض أسعار الأعلاف، فضلًا عن طرح خروف العيد من جانب وزارتي التموين والزراعة بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين، ما يجبر التجار على خفض أسعار خروف العيد لضمان بيعه.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار خروف العيد 2024 في المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها بكل مكان.

أسعار خروف العيد 2024

وانخفضت أسعار خروف العيد 2024 في الأسواق بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يفصلنا عنه نحو 18 يومًا، فيما يقبل الكثيرون على شرائه نظرًا لجودة اللحم الضأن، فضلًا عن سعره الذي يكون في متناول الأسرة الواحدة بخلاف العجول التي تحتاج إلى اشتراك أكثر من أسرة واحدة معًا.

كم سعر الخروف في مصر 2024؟

وفيما يخص سعر الخروف الآن في مصر، فإنّ سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 2024 سجل ما بين 150 وحتى 225 جنيهًا في مختلف الأسواق، إذ يبدأ سعر البلدي من 150 ويصل إلى 220 جنيها، بينما يبدأ سعر البرقي من 190 وحتى 225 جنيها، إذ يختلف السعر باختلاف نوع الخروف، ووزنه، وسنه، وجودة اللحم الخاص به، وذلك بحسب الغرفة التجارية في محافظة الفيوم.

سعر خروف العيد بمنافذ وزارة التموين

وطرحت وزارة التموين خروف العيد 2024 في 26 شادرا بمختلف محافظات مصر، ويتراوح سعره بين 180 وحتى 190 جنيها للكيلو بحد أقصى بحسب بيان وزارة التموين.

ووصل سعر خروف العيد بمنافذ وزارة الزراعة إلى 200 جنيه للكيلو القائم، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة في بيان لها، بينما سجل سعر كيلو الماعز قائم اليوم نحو 220 جنيهًا.

متوسط وزن الخروف

وكشف كريم أشرف، تاجر خرفان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ متوسط وزن خروف العيد للذكور يتراوح بين 45 وحتى 160 كيلوجراما، بينما الأكثر انتشارًا في الأسواق يتراوح بين 45 وحتى 100 كيلو بحد أقصى للذكور والإناث.