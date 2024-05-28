الاستعلام عن رقم الجلوس بالرقم القومي للثانوية العامة 2024 بالمحافظات

يولي عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهمية كٌبرى لطرق وخطوات ورابط الاستعلام عن رقم الجلوس بالرقم القومي 2024 للصف الثالث الثانوي بجميع المحافظات، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رقم الجلوس، وبيانات لجان الامتحانات، والمواد الدراسية لكل طالب في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

تستعرض «الوطن» رابط وخطوات الاستعلام عن رقم الجلوس بالرقم القومي للثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الاستعلام عن رقم الجلوس بالرقم القومي

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإنّه متاح الآن أمام الطلاب الاستعلام عن رقم الجلوس بالرقم القومي 2024 للثانوية العامة الآن، ضمن الاستعداد لانطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 التي من المقرر انطلاقها 10 يونيو المقبل.

استعلم عن رقم الجلوس؟

يطرح آلاف الطلاب والطالبات، سؤالًا عن رابط الاستعلام عن رقم الجلوس الصف الثالث الثانوي 2024، وهو ما توضحه التربية والتعليم في بيان لها، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط «هنا».

الضغط على عبارة تسجيل الدخول من خلال البريد المدرسي الموحد.

يظهر رقم الجلوس، بالإضافة إلى مقر لجنة الطالب، والمواد الدراسية التي سيؤدي امتحانات الثانوية العامة بها.

رقم جلوس الطالب بالاسم

وبحسب مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فإنّه يمكن للطلاب والطالبات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال المدارس بدءًا من اليوم.

معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي الأزهر

وفيما يخص رابط وخطوات معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي الأزهر 2024، فإنّها تتم من خلال خدمات الطالب الإلكترونية للتعليم الأزهري عبر بوابة الأزهر الشريف قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 يوم 1 يونيو حتى 15 يوليو.

يمكن معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي الصف الثالث الأزهري من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة الأزهر الشريف من خلال الضغط «هنا».

تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر للحساب المدرسي الموحد.

اختيار خدمات طلاب الأزهر الشريف.

الضغط على خدمة أرقام الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية الثانوية الأزهرية.

كتابة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

الضغط على عبارة استعلام.

نسخ رقم الجلوس.