طريقة عمل آيس موكا في المنزل بخطوات بسيطة.. «حضريه زي الكافيهات»

آيس موكا من المشروبات المثلجة التي يفضل الكثيرون تناوله في فصل الصيف، لما يمنحه للجسم من انتعاش إضافة إلى الاستمتاع بمذاقه المميز. لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل آيس موكا مثل المطاعم والكافيهات بخطوات بسيطة في المنزل.

ويُمكن لربة المنزل تحضير آيس موكا في المنزل بمكونات بسيطة في وقت لا يتعدى 10 دقائق، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الآيس موكا

1 ملعقة صغيرة قهوة مركزة.

كريمة مخفوقة.

2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

1/3 كوب ماء.

½ كوب حليب.

1 كوب ثلج مجروش.

طريقة عمل آيس موكا

قومي بإذابة القهوة في الماء ثم ضعي الخليط في الثلاجة واتركيه حتى يبرد.

اخلطي الثلج مع خليط القهوة البارد والسكر والحليب وصوص الشوكولاتة في الخلاط الكهربائي بدورات متقطعة لمدة دقيقتين.

ضعي الآيس موكا في كوب التقديم وزينيه بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة.

طريقة عمل آيس موكا بالكراميل

المقادير:

2 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

1 كوب حليب مثلج.

1 كوب ماء مثلج.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

4 معلقة كبيرة.

صوص كراميل.

2 معلقة كبيرة صوص شيكولاتة.

كريم شانتيه.

سكر حسب الرغبة.

مكعبات ثلج.

خطوات التحضير: