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استخراج 174 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
02:29 م | الأربعاء 29 مايو 2024
تضامن الدقهلية

تضامن الدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، أن حصيلة لجنة فحص تظلمات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 174 حالة، تم مناظرتها منذ بداية تشكليها بالقرار الوزاري 656 لسنة 2023.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالدقهلية بعد لجنة التظلمات

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة جاءت من أجل فحص التظلمات المقدمة من المواطنين، بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وجاءت برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، مدير مكتب التأهيل الاجتماعي المختص. 

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي، مؤكدة على جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الاعاقات الشديدة وبالغة الشدة والمتوسطة والبسيطة بالحجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة، والكشف المميكن علي النموذج رقم 1 للجميع دون استثناء وإيقاف استلام أي تقارير يدوية تنفيذا للمنشور الوزاري الصادر في هذا الشأن.

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