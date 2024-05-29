«إسكان النواب»: زيارة الرئيس للصين تستهدف جذب الاستثمارات لمصر في كل المجالات

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين والمشاركة في المنتدى العربي الصيني، فرصة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، خلال بيان صحفي له اليوم، أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين تستهدف الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب على غزة، وتوقيع اتفاقيات جديدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة، موضحا أن مشاركة الرئيس في أعمال المنتدى العربي - الصيني ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني.

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، أن هناك اهتماما كبيرا من الجانبين لتوطين مزيد من الصناعات الصينية بمصر، بعد نجاح تجربة التعاون المصري الصيني ونقل الخبرات التصنيعية الصينية في العديد من القطاعات التي تحتاجها السوق المصري.