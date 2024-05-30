تحرير 121 محضر إزالة إشغالات بمركز ملوي.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة باستمرار حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوار والأحياء الداخلية، والارتقاء بمنظومة النظافة وإجراء أعمال صيانة دورية، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق لتيسير حركة المواطنين، وأسفرت عن تحرير 121 محضرا خلال 24 ساعة.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بمركز ملوي

وكثف تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ملوي، الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات؛ لإعادة الانضباط بالشارع والحفاظ على السيولة المرورية.

رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية

وأسفرت الحملة عن تحرير 121 محضرا بينها 33 إزالة إدارية، و11 محضر نظافة، و77 محضر إشغالات للطريق في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

وأكد رئيس المركز، أنّ الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.