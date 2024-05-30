ميناء دمياط البحري يستقبل نحو 43 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة

أعلن ميناء دمياط استقبال 42 ألفًا و913 طن بضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، و9 سفن، مشيرا إلى أنّ نحو 12 سفينة غادرت الميناء؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 39 سفينة.

عدد الحاويات الوارد 358 حاوية

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة نحو 48 ألفًا و154 طنا تشمل «9601 طن قمح، و10 آلاف و400 طن ذرة، و1513 طن حديد، و947 طن خشب زان، و8 آلاف و305 أطنان خردة، و12 ألفا و700 طن سكر، و4688 طن أبلاكاش»، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 816 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4802 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح إلى 19 ألفًا و343 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192 ألفا و623 طنًا، وغادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3514 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5743 حركة.