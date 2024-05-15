أكلات تساعد على التحكم في الشهية المفتوحة.. هتسد جوعك

يعاني البعض من صعوبة التعامل مع الشهية المفتوحة وعدم استطاعتهم تقليل كمية الطعام التي يتناولونها يوميًا، فهي واحدة من المشكلات التي تواجه الكثيرين؛ وقد يعود ذلك الأمر إلى شعورهم الشديد بالجوع في أوقات مختلفة من اليوم، لذلك نستعرض في التقرير التالي 6 أكلات تساعد على التحكم في الشهية المفتوحة، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد الحوفي خبير التغذية خلال حديثه لـ«الوطن».

أكلات تعطي الشعور بالشبع

تحدث الحوفي عن أهمية اختيار نوعية الأطعمة التي نأكلها، مشيرًا أنه يمكن تناول أكلات معينة تعطي الشعور بالشبع؛ حتى لا يشعر الجسم بالجوع بعد ذلك، وأشار خبير التغذية لمجموعة من الأكلات المتنوعة المختلفة التي تعمل على الإحساس بالشبع مثل الأسماك واللحوم، كما نصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والخضراوات مثل السلطة: «في نوعية معينة من الخضار بتدي إحساس بالشبع زي الشبت والبقدونس».

ونصح خبير التغذية بمجموعة أخرى من الأطعمة التي يمكن تناولها لتعطي الجسم إحساس بالشبع مثل العيش الأسمر كامل الحبة، الذي يعمل على امتصاص المياه من الجسم، ويعطي إحساسا بالشبع، ونصح الحوفي بتناول بعض الفواكه مثل التفاح والرمان.

أشياء يجب تجنبها

حذر الحوفي من بعض الأطعمة والمشروبات التي لا تعمل على إعطاء الجسم الشعور بالشبع مثل العصائر والمشروبات الغازية، كما نصح بتجنب المخبوزات والأكلات المحمرة: «الناس متخيلة إن الدهون اللي في المخبوزات زي الكرواسون بتدي إحساس بالشبع، لكنه بيكون شبع مؤقت غير حقيقي».

الأكل في أوقات منتظمة

نصح الحوفي بانتظام مواعيد الأكل خلال اليوم، لما له من تأثير إيجابي على صحة الجسم بشكل عام، موضحًا أنه يمكن تناول أكلات خفيفة غنية بالألياف، وذلك إذا شعرنا بالجوع خلال الليل مثل الخس: «كله في ميعاد معين وعلى فترات معينة من اليوم، ولو حسيت بالجوع بليل كل حاجات خفيفة مفيهاش سعرات سعرات حرارية كتير».