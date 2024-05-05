فطير بالرنجة والجمبري.. «أحمد» يشارك أهالي الدقهلية أكلات جديدة في شم النسيم

«فطير الرنجة».. فكرة بسيطة قرر من خلالها أحمد ماهر ابن محافظة الدقهلية تقديم وجبة مميزة ترتبط باحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وتحتوي على مكونات تشبه الفطير العادي بإضافة رنجة وجبن وسط العجين.

تقاليع الطعام في شم النسيم

«فكرة بسيطة والحقيقية أنها كانت تجربة جديدة، ولأن الفطير عنصر أساسي والرنجة أكلة رسمية في شم النسيم فقررنا إننا نجمعهم مع بعض».. هكذا عبر أحمد عن تجربته.

فطير بالفسيخ في شم النسيم بالدقهلية

لم يقتصر الأمر على الرنجة فقط، بل دخل الفسيخ كذلك في عمل الفطائر: «الفكرة أن الفسيخ مش الكل بيأكله عكس الرنجة، فعملنا الفسيخ على حسب الطلب والحجز قبلها بفترة وليس بشكل مستمر زي الرنجة».

وأكد ماهر، أن الفكرة نالت إعجاب عدد من المواطنين، وبدأ البعض في حجز الفطير لتناوله في شم النسيم بدلا من شراء الرنجة والفطير:«ردود الفعل مفرحة ومبهجة ونالت إعجاب عدد كبير من المحيطين أو اللي سمعوا عنها».

ويقدم «أحمد» فطيرة الجمبري والأسماك بالإضافة إلى فطيرة الأسماك المملحة: «فطير بالرنجة وفطير بالجمبري وفطاير الأسماك المختلفة، كلها بهدف إدخال البهجة على قلوب المواطنين بفكرة جديدة، ووفقا للتقاليد والطقوس التي اعتدنا عليها».