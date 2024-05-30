خريطة مراجعات «حياة كريمة» للثانوية العامة في الفيوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خريطة مواعيد وأماكن المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، والتي يجرى تقديمها بالمجان، ومن خلال معلمين خبراء في جميع المواد الدراسية تحت شعار «تقدر في 10 أيام» وذلك لكي يكون الطلاب والطالبات على أتم الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2024.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل خريطة المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في محافظة الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة في كل مكان.

خريطة مواعيد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في بيان صحفي، خريطة مواعيد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024، والتي انطلقت أمس الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري وتستمر حتى الجمعة 7 يونيو المقبل، حيث تبدأ من 10 صباحًا وتستمر حتى 5:00 مساءً وفقًا لعدد المواد والتوقيت لكل مادة.

وجاءت مواعيد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم كالآتي:

أماكن المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024

وفيما يخص أماكن المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم، فإنّها تنطلق في أماكن محددة في كل مركز على حدة، كالآتي:

طلاب بندر الفيوم.. تعقد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية السكرية.

مركز الفيوم.. تعقد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في مدرسة ياسر كمال تمّام.

في مركز إطسا.. تعقد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام.

في مركز إبشواي.. تعقد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في مدرسة بنات إبشواي الثانوية.

في مركز سنورس.. تعقد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في مدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات.

في مركز طامية.. تعقد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة.

في مركز يوسف الصديق.. تعقد المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024 في مركز التنمية المهنية بجبل سعد.