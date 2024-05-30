طريقة عمل عصير مشمش بالمنزل.. من المشروبات المفضلة في فصل الصيف

عصير المشمش واحد من المشروبات الباردة اللذيذة والمفضلة بالنسبة لكثيرين، يُقبلون على تناولها في أوقات مختلفة، لا سيما خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة؛ كونه يرطب الجسم وينعشه، إلى جانب تمتعه بمذاق رائع ولذيذ؛ لذا وفي ظل الطقس الحار الذي تشهده البلاد حاليًا، نستعرض طريقة عمل عصير مشمش في المنزل.

طريقة عمل عصير مشمش

وحول طريقة عمل عصير مشمش في المنزل، فإنه يمكن عمل هذا العصير المُحبب لكثيرين من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير معينة واتباع مجموعة من الخطوات حتى يتم في النهاية إعداد عصير لذيذ يناسب مختلف أذواق أفراد الأسرة.

مكونات عصير المشمش

وفي إطار توضيح طريقة عمل عصير مشمش، فإن عمل عصير المشمش يحتاج إلى توفير المكونات التالية:

كيلو جرام من المشمش الناضج.

كوب ماء.

نصف كوب سكر (اختياري).

عصير ليمونة حامضة (اختياري).

خطوات تحضير عصير المشمش

وبعد توفير المكونات السابق ذكرها بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل عصير مشمش تتمثل في ابتاع الخطوات التالية:

غسل المشمش جيدًا بالماء للتخلص من أي أوساخ أو بقايا مبيدات حشرية. إزالة النوى من المشمش باستخدام سكين حادة. تقطيع المشمش إلى شرائح متوسطة الحجم. وضع قطع المشمش في وعاء الخلاط الكهربائي. إضافة الماء إلى المشمش في الخلاط. إضافة السكر إلى المشمش والماء في الخلاط، وذلك حسب الرغبة. إضافة عصير الليمون إلى المشمش والماء والسكر في الخلاط، وذلك لإضافة نكهة مميزة. تشغيل الخلاط وخلط المكونات جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا. تصفية العصير باستخدام مصفاة لإزالة أي بقايا من قشور المشمش. وضع العصير في الثلاجة ليبرد قبل التقديم.

عصير مشمش يناسب مختلف الأذواق

وللحصول على عصير مشمش بجودة عالية ومذاق مميز يناسب مختلف الأذواق، هناك مجموعة من النصائح يمكن اتباعها في أثناء التحضير، وذلك حسب الرغبة، منها: