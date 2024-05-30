وزيرة التخطيط: تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» 350 مليار جنيه

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه يتم استبعاد المشروعات الجديدة في عمليات التنمية، لافتةً إلى أنه يتم البدء فيها إذا كانت له ضرورة ملحة لها عائد على الدولة والمواطنين، ويوافق عليها مجلس الوزراء، ويتم تنفيذ المشروعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة لفتح مزيد من المجال للقطاع الخاص.

الدولة كانت بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «ON»، أنه وفقًا لعلم الاقتصاد وعلم ترتيب الأولويات، وفي إطار الموارد الموجودة كانت الدولة بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات للوصول لأعلى وأفضل عائد، لافتةً إلى أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية، وهي كانت الأساس للاهتمام بجودة الحياة للمواطن المصري.

مشروعات حياة كريمة

وقالت وزيرة التخطيط، إن حياة كريمة بدأت منذ ثلاث سنوات ويمثل هذا العام الثالث بالنسبة للمشروع، مشيرةً إلى وجود أكثر من 4500 قرية، تم تقسيمها إلى 3 مراحل، كل مرحلة تشمل 1500 قرية، وبهذه القرى نحو 50% من السكان المصريين، والهدف من حياة كريمة الاهتمام بالقرى، لتوفير الخدمات من صرف صحي ومياه الشرب وسكن لائق والغاز الطبيعي، والاهتمام بالمدارس والوحدات الصحية الجديدة.

تكلفة مراحل مشروع حياة كريمة

واستكملت: «خلال العام الحالي ستنتهي المرحلة الأولى من حياة كريمة، وكلفت هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبدأت المرحلة الثانية بشكل نسبي، ومن المقدر لهذه المرحلة الوصول إلى 600 مليار جنيه».