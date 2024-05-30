سيطرة الطالبات على أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. عددهن تخطى الـ250

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت محافظة القاهرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك بنسبة نجاح 84.7%.

تفوق الطالبات في أوائل الشهادة الإعدادية

حصل عدد كبير من طلاب مخافظة القاهرة على الدرجات النهائية حيث بلغ عددهم 470 طالبا وطالبة، حيث استطاعت الفتيات أن يتفوقن على الصبيان هذا العام، ليبلغ عدد حوالي أكثر من 250 طالبة من إجمالي 470.

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الأهالي عقب إعلان أسماء الأوائل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، حيث انهالت التعليقات الإيجابية التي وصفت مدى تفوق هؤلاء الطلاب والجهود التي بذلوها حتى تمكنوا من الحصول على الدرجات النهائية، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ألف مبروك لكل طالب متفوق»، وكذلك «ألف مبروك وعقبال الثانوية العامة»، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحان

وبحسب محافظة القاهرة، بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190 ألفا و260 طالبا وطالبة حضر منهم 185 ألفا و545 ونجح 157 ألفا و336 طالب وطالبة.

وشملت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية أسماء العديد من الطلاب من مختلف مناطق محافظة القاهرة، حيث جاءت من بينهم الطالب ياسين محمد صلاح، وأيضا الطالبة أماني هاني ومنال كامل وأيضا رودينا أحمد والطالبة رقية محمد عبدالجليل وكذلك الطالب كريم حسام وأيضا الطالب زياد محمد والطالبة رودينا محمد إبراهيم وغيرهم من الطلاب والطالبات ويمكن الاطلاع عليهم من خلال الصور التالية: